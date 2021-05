Nongunz: Doppelganger Edition erscheint diese Woche Amortis am Mi, 05.05.2021, 17:00 Uhr

Der von Digerati veröffentlichte nihilistische Action-Plattformer des Indie-Entwicklers Brainwash Gang startet diese Woche auf PC und Konsole.

Es wird ab dem 7. Mai für Xbox One verfügbar sein. Für XBOX wird ein Startrabatt von 20% gewährt.

Als Sindiecate - der damalige Herausgeber des Spiels - spurlos verschwand, sah die Zukunft von Nongunz und den geplanten Konsolenversionen ungewiss aus. Nach einer zufälligen Begegnung mit Brainwash Gang auf 35.000 Fuß (sie befanden sich auf demselben Flug) ergriff Digerati die Gelegenheit, Nongunz zu unterzeichnen, und ist begeistert, einer überarbeiteten Version des Spiels die vollständige Veröffentlichung geben zu können, die sie auf PC und zum ersten Mal Konsole.

Bei jedem Lauf in Nongunz, der in ein Rätsel gehüllt ist, trennt man sich von einem schwarz-weißen Friedhof in einen sich ständig verändernden gotischen Kerker voller Albträume, die aus menschlichen Eingeweiden bestehen. Das Überleben erfordert nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Stil, da Nongunz Sie für lang anhaltende Kombinationen und Herausforderungen belohnt. Darüber hinaus spielt die Punktzahl eine Schlüsselrolle für den Fortschritt des Leerlaufspiels: die Bildung Ihrer eigenen Bande verlorener Seelen und Todeskultisten .

Nongunz ist ein nihilistischer Action-Plattformer wie ein Roguelike. Nongunz ist sowohl im Gameplay als auch im Thema dunkel und ein Rätsel, das Opfer fordert. Die Doppelganger Edition wurde in Unity komplett neu erstellt und ist eine überarbeitete Version des Originals. Sie enthält zwei brandneue Modi: Arena und Local Co-op.

Hauptmerkmale

Unversöhnliches Gameplay, das sowohl Ihre Fähigkeiten als auch Ihren Verstand herausfordert

Das ganze Spiel ist ein Rätsel. Enthülle das Geheimnis hinter dem nihilistischen Universum von Nongunz

Wunderschön gestaltete Schwarz-Weiß-Pixel-Umgebungen und -Zeichen

Hunderte von Levels sind von Dutzenden verschiedener Feinde geplagt

Viele Waffen, Gegenstände und Ausrüstung zum Freischalten und Meistern

Das Potenzial, Ihre Wahrnehmung von Existenz, Gewalt und Menschheit zu verändern

Neu für die Doppelgänger Edition! Schließen Sie sich mit Ihrem Double im lokalen Koop-Modus zusammen

Neu für die Doppelgänger Edition! Überlebe eine Ewigkeit von Feinden im Arena-Modus

Quelle: Digerati