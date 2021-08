Noch 3 Tage Kickstarter-Kampagne für Near Mage XBU Philippe am Di, 31.08.2021, 08:30 Uhr

Es ist ein neues magisches Adventure in der Mache auf Kickstarter und es verbleiben noch 3 Tage, um die Kampagne zu unterstützen. Near-Mage ist das zweite Spiel von den rumänischen Entwicklern namens In Attic - das erste Spiel war Gibbous - A Cthulhu Adventure, ebenfalls ein Adventure mit viel Magie und Humor. Allerdings erschien dieses nur für den PC, das neue Near Mage erzählt eine Harry-Potter-ähnliche Story, in welcher eine junge Teenagerin gerade die High School abgeschlossen hat, um herauszufinden, dass sie, wie ihre Mutter und Großmutter, zu einer alten Linie von Hexen zählt. Nun soll sie auf die Zauberuni...

Das Spiel sieht vielversprechend aus und wird in vielen verschiedenen Sprachen (u.a. Deutsch) erscheinen. Ein potentielles Releasedatum gibt es allerdings noch nicht, schließlich muss die Entwicklung erst einmal fertig finanziert werden.#

Was haltet ihr vom Spiel? Denkt ihr, daraus könnte etwas werden?

Quelle: Kickstarter