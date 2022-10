Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway ist erhältlich XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 17:05 Uhr

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway ist auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4, Nintendo Switch und PC via Steam für 49,99 EUR erschienen. Das rasante, actiongeladene Rennspiel ist der bisher umfangreichste Titel der Serie und glänzt mit 40 ikonischen Charakteren aus Nickelodeons riesiger Liste an Fan-Favoriten, 36 ausgefallenen Strecken mit neuen Wasserfahrzeugen, massiven Anpassungsoptionen und mehr.



Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway bietet eine rasante Kombination aus Hochgeschwindigkeits-Spaß und Chaos in mehreren Spielmodi, egal ob Einzelspieler, im lokalen Splitscreen oder im Online-Multiplayer. Nur unter Einsatz aller Tricks schaffen es die Spielenden auf Dutzenden unterschiedlichen Strecken bis zur Ziellinie - die Maps sind von Nickelodeon-Klassikern wie beispielsweise SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar – Der Herr der Elemente und vielen mehr inspiriert.

Quelle: GameMill Entertainment