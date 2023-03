Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs im Game Pass spielbar XBU MrHyde am Mi, 22.03.2023, 12:00 Uhr

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs – THE PRINCE’S EDITION wird fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung nun auch auf Microsoft-Plattformen veröffentlicht. Der Titel ist ab sofort mit Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC spielbar.



NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – THE PRINCE’S EDITION erzählt die Geschichte vom jungen Evan, der durch einen Putsch seines Königreichs beraubt wurde. Begleitet von vielen Freunden begibt er sich auf eine Reise, um ein neues Königreich zu gründen und die Welt vereint in ein glückliches Zeitalter zu leiten. Das Spiel wurde von LEVEL-5 entwickelt und ist ein Resultat der Zusammenarbeit zweier Studio Ghibli-Legenden: Dem Trickzeichner und Grafikdesigner Yoshiyuki Momose, der am Charakter-Design beteiligt war, und dem weltbekannten Komponisten Joe Hisaishi.



Mit der PRINCE’S EDITION erhalten Spieler neben dem Hauptspiel auch Zugriff auf die beiden DLCs THE LAIR OF THE LOST LORD und THE TALES OF A TIMELESS TOME. Beide enthalten neue Abenteuer, zu denen Evan und seine Freunden aufbrechen können, sowie neue Gegenstände, Ausrüstungen und jeweils ein Dungeon: Labyrinth und Kolosseum.

