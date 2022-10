New Tales from the Borderlands jetzt weltweit verfügbar XBU MrHyde am Fr, 21.10.2022, 14:30 Uhr

Heute haben 2K und Gearbox Software weltweit New Tales from the Borderlands veröffentlicht. Das neue, auf Auswahlmöglichkeiten basierte Story-Abenteuer erweitert das Borderlands-Universum und ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar.



New Tales from the Borderlands, der spirituelle Nachfolger des beliebten Titels von Telltale Games, ist ein brandneues Spiel, das die abenteuerlustige Erzählkunst des Originals weiterführt. In der ständig von Krieg heimgesuchten Metropole Meridian übernehmen die Spieler:innen die Kontrolle über drei liebenswerte Loser am schlimmsten Tag ihres Lebens und erleben mit ihnen tiefgehende, mitreißende Szenen der Handlung, Minispiele und frei begehbare Sequenzen. Jede von den Spieler:innen getroffene Entscheidung kann die Entwicklung der Geschichte – oft überraschend – verändern.



"Konzept und Story wurden von Talenten, die schon am originalen Tales from the Borderlands mitgearbeitet haben, gemeinsam mit einem Gearbox-Produktionsteam unter der kreativen Führung des Gearbox Studios Quebec entwickelt, und wir können es kaum erwarten, bis alle New Tales from the Borderlands spielen", so Randy Pitchford, Gründer der Gearbox Entertainment Company. "Die neuen Handlungsstränge und Charaktere werden Neulinge im Borderlands-Universum und Fans anderer Borderlands-Spiele gleichermaßen unterhalten."





New Tales from the Borderlands enthält eine Reihe fesselnder Erzählungs-Dynamiken und Features, die das kinoreife Erlebnis auf eine neue Ebene heben:

Drei Nobodys auf einer Mission. Die Spieler:innen bestimmen das Schicksal der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen und "raffinierten" Bruders Octavio und der stürmischen, mit Frogurt um sich werfenden Fran. Sie haben nichts mehr zu verlieren und es kann nur noch besser werden, während sie sich durch diese aufregende fünfteilige Geschichte voller bewaffneter Schurken, außerweltlicher Bestien und köstlicher Tacos kämpfen und tricksen.

Ein explosives, kinoreifes Abenteuer. In den Borderlands gibt es nicht nur Kammer-Jäger, Banditen und CEOs von Waffenkonzernen, sondern auch jede Menge unterdrückte, unerschrockene Zivilisten, die einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen. So wird diese unvergessliche Geschichte mit einer Reihe altbekannter und neuer Gesichter, darunter ein Attentäter-Bot mit einer komödiantischen Ader und ein ungewöhnlich un-mörderischer Bandit ein wahres Vergnügen für alte und neue Fans.

Eigene Entscheidungen bestimmen den Verlauf. Die Entscheidungen der Spieler:innen bestimmen, wie die Geschichte endet. Ob Anus Vision von einem Universum, in dem Technologie Leben rettet, statt sie auszulöschen, Octavios Traum von Ruhm und Reichtum oder Frans frostige Rachepläne wahr werden oder scheitern, hängt von den Entscheidungen der Spieler:innen ab.

New Tales from the Borderlands ist in zwei Editionen erhältlich:

Die New Tales from the Borderlands: Standard Edition ist nur als digitale Version zum Preis von €39,99 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Die New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition ist als digitale und physische Version zum Preis von €49,99* für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Sie enthält New Tales from the Borderlands sowie Tales from the Borderlands.

Quelle: 2K