Neues Video zum Ultimate Fishing Simulator 2 XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 10:30 Uhr

Der Titel Ultimate Fishing Simulator 2 ist jetzt für PC via Steam Early Access verfügbar, daher gibt es einen neuen Trailer. Das Spiel soll in den kommenden Monaten auch noch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und VR Systemen erscheinen.

Quelle: Ultimate Games S.A