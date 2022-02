Neues Video zu Who Pressed Mute on Uncle Marcus? XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 18:15 Uhr

Ein weiteres Full-Motion-Videocapturing Spiel mit "Who Pressed Mute on Uncle Marcus?" wird bald erscheinen. Es wird wieder nur in englischer Sprache verfügbar sein und der folgende Trailer gibt euch einen ersten Einblick. Könnt ihr den Fall um Onkel Marcus aufklären?

Quelle: Wales Interactive