Neues Point & Click Adventure Almost My Floor angekündigt
ringdrossel am Di, 21.06.2022, 09:45 Uhr

Die Potata Company gibt an, dass der Titel Almost My Floor seinen Weg am ersten Juli auf die Konsolen finden wird. Es handelt sich dabei um ein Point & Click-Adventure, bei dem man die Rolle des Detektivs Adam Trust übernimmt. Er untersucht die mysteriösen Geschehnisse um das das Haus Nr. 9 und seine Bewohner.

Almost My Floor erscheint am 1. Juli 2022 für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Potata Company