Neues Musik-Video zur Orchesterbesetzung von Hogwarts Legacy veröffentlicht

Mo, 05.12.2022, 17:30 Uhr

Nach diversen Verschiebungen warten die Fans von Harry Potter auf Hogwarts Legacy umso mehr. Damit die Wartezeit bis zum Release des Spiels in 2023 etwas verkürzt wird, gibt es nun ein neues Video zur Musik von Hogwarts Legacy mit 54-köpfiger Orchesterbesetzung.

Warner Bros. Games und Avalanche Software veröffentlichen heute ein Video zur Orchestermusik zur „Overture to the Unwritten“: Das Video zeigt Gameplay-Material aus Hogwarts Legacy, das am 10. Februar 2023 erscheint, untermalt mit der Musik der 54-köpfigen Orchesterbesetzung. Die Spielerinnen und Spieler werden das Leben als Schülerinnen und Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wie nie zuvor erleben, wenn sie sich auf eine gefährliche Reise begeben, um eine verborgene Wahrheit der Zaubererwelt aufzudecken.

An "Overture to the Unwritten" sind lokale Studiomusikerinnen und -musiker aus Utah, dem Heimatstaat von Avalanche Software, beteiligt. Darunter Chor- und Orchestermitglieder der University of Utah, der BYU und des Salt Lake Symphony Orchestra sowie die renommierten Künstlerinnen und Künstlern Nicole Pinnell, Nicole Klossner, Ryan Shupe, Abe Kaelin, Bart Olson, John Knudsen und Dune Moss. Das Video, das in den Big-Idea-Musikstudios in Sandy, Utah und bei Media Grabbers in North Salt Lake City, Utah gedreht wurde, zeigt die Originalkomposition der Komponisten Chuck E. Myers "Sea", J. Scott Rakozy und Peter Murray, gespielt von einem 54-köpfigen Orchester unter der Leitung von Nathan Hofheins.

Hinter dem Orchester projiziert und in das Musikvideo eingefügt, zeigt das Original-Gameplay-Material das Schloss Hogwarts und die weitläufigen umliegenden Gebiete, einschließlich Hogsmeade. Der orchestrale Song beschwört eine magische Melodie herauf, die an die Zaubererwelt erinnert und ruft gleichzeitig ein älteres Lied aus alten Überlieferungen in Erinnerung.

Ab heute können Fans „Overture to the Unwritten“ streamen oder digital erwerben. Die gesamte zusätzliche Musik aus Hogwarts Legacy wird am Tag der Veröffentlichung auf Hogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack) erhältlich sein. Zusätzlich werden Songs aus dem Spiel auf einem zweiten Album mit dem Titel Hogwarts Legacy (Study Themes From the Original Video Game Soundtrack) zu hören sein, einem Album, das sich auf entspannende Ambient- und Entspannungsmusik konzentriert und das sich ideal zum Lernen für den Unterricht in Hogwarts oder anderen Schulen eignet. Beide Alben werden von WaterTower Music veröffentlicht und sind bei allen digitalen Streaming-Diensten erhältlich.

Über Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy steckt voller packender Magie und stellt die Spielerinnen und Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers. Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werden Fertigkeiten erlernt, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Spielende erleben eine ungeschriebene Geschichte und begeben sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken. Im Verlauf des Abenteuers entwickeln sich die Fähigkeiten des Charakters weiter, indem mächtige Zaubersprüche gemeistert, Tränke gebraut und magische Pflanzen geerntet werden, um gegen tödliche Feinde zu bestehen. Unterwegs treffen Spielerinnen und Spieler neue Freunde, die sie begleiten können, haben mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule zu tun und müssen sich Bedrohungen stellen, die die Zukunft aller Hexen und Zauberer gefährden können.

Quelle: WarnerBrosInteractive