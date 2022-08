Neues Metroidvania-Spiel Islets für Xbox One bestätigt XBU ringdrossel am Fr, 12.08.2022, 09:15 Uhr

Die Armor Game Studios geben an, dass der Metroidvania-Titel Islets in Europa gegen Ende des Monats unter anderem für Xbox One ausgeliefert wird. In dem Spiel müssen Freundschaften zu den verschiedenen Charakteren geschlossen und Inseln miteinander verbunden werden. In jeder Ecke gibt es Upgrades, Loot und zahlreiche Gefahren, denen man sich stellen muss.

Islets erscheint am 24. August für Xbox Series, Xbox One und Switch

Quelle: Armor Game Studios