Neues Lebenszeichen von A Rat's Quest: The Way Back Home XBU TNT2808 am Mo, 27.09.2021, 17:30 Uhr

Über zwei Jahre ist es her, da wurde A Rat's Quest: The Way Back Home unter anderem für die Xbox One angekündigt. Heute endlich gibt es neues Material in Form eines Showcases und kleinerer Details.

Diese Features erwarten euch:

Einzigartige Perspektive : Erkunde eine Welt durch die Perspektive einer kleinen Ratte

: Erkunde eine Welt durch die Perspektive einer kleinen Ratte Rattenmodus : Klettere, springe, krabbele, schlittere und schleiche wie ein Nagetier

: Klettere, springe, krabbele, schlittere und schleiche wie ein Nagetier Hybridgameplay : Fühle die Enge in Wänden und unter dem Boden durch das Wechseln der Perspektive von Seiten- zur Top-Down-Ansicht

: Fühle die Enge in Wänden und unter dem Boden durch das Wechseln der Perspektive von Seiten- zur Top-Down-Ansicht Hart wie ein Nagel : Kämpfe und überlebe gegen natürliche Gefahren und herausfordernde Bossgegner

: Kämpfe und überlebe gegen natürliche Gefahren und herausfordernde Bossgegner Popcorn-Film: Genieße eine Geschichte voller Abenteuer, Drama und Comedy in über 200 voll vertonten Zwischensequenzen

Quelle: HandyGames