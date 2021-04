Neues Jump'n Run Babol the Walking Box in Entwicklung XBU ringdrossel am Mi, 28.04.2021, 09:45 Uhr

Wie das Gamecom Team angibt, wird fleißig an dem kommenden Jump'n Run Babol the Walking Box gearbeitet. Das Spiel soll unter anderem für Xbox One erscheinen. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Dafür aber einen neuen Trailer, der erste Eindrücke von dem Spiel vermittelt.

Babol the Walking Box erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Gamecom Team