Neues Call of Duty scheinbar nicht auf der E3 vertreten XBU ringdrossel am Do, 10.06.2021, 10:00 Uhr

Wie das Magazin VGC angibt, wird Activision anscheinend sein neues Call of Duty in diesem Jahr nicht auf der E3 enthüllen. Man will vielmehr ein eigenes Spätsommer Event veranstalten, das den neuen Ableger der Reihe vorstellt. Damit wäre der Vorgang auch analog zu Call of Duty: Black Ops Cold War, das über ein In-Game-Event in Warzone vorgestellt wurde.

Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden.

Quelle: Videogameschronicle