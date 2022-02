Neuer Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge XBU MrHyde am Fr, 11.02.2022, 13:45 Uhr

Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Tribute Games haben in Partnerschaft mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Splinter seine Ninjutsu-Moves als spielbarer Charakter in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge unter Beweis stellen wird. Das Debüt von Meister Splinter geschieht gleichzeitig mit der Verkündung, dass das Spiel, wenn es dieses Jahr erscheint, zusätzlich zu den bereits bestätigten Plattformen PC und Switch auch die PlayStation 4 und Xbox One unsicher machen wird.



Genießt im heutigen Trailer, wie Meister Splinter Kleinholz aus dem Foot Clan macht.

Quelle: DotEmu