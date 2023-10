Neuer Trailer zu Synduality Echo of Ada XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 12:30 Uhr

Ein neuer Trailer zu SYNDUALITY ECHO OF ADA stellt zwei neue Charaktere vor und gibt Einblick ins Gameplay des Spiels. Der Trailer zeigt, dass ein mysteriöser, giftiger Regen die Menschheit fast vollständig vernichtete und daraufhin deformierte Kreaturen namens Enders zum Leben erwachten, die die Überlebenden jagten. Um zu Entkommen erbauten sich die Überlebenden einen Zufluchtsort im Untergrund namens Amasia.

Als Amasia zerstört wurde, begaben sich die Menschen zurück an die Oberfläche. In SYNDUALITY ECHO OF ADA übernehmen Spielende die Rolle eines „Drifters“ und steuern einen „Coffin“, ein bewaffnetes Gefährt, das erbaut wurde, um die Überlebenden vor den lauernden Gefahren zu schützen. Als ein Erkundungsteam verschwindet, werden die Spielenden mitsamt ihrem Magus, ein KI-Begleiter, zu den Überresten von Amasia entsendet, um das verschollene Team zu finden und die Rolle des „Drifters“ namens Alba zu enthüllen.

Quelle: BandaiNamco