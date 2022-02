Neuer Shooter Scathe für Xbox One angekündigt XBU ringdrossel am Do, 17.02.2022, 10:00 Uhr

Wie Kwalee angibt, wird der Höllenshooter Scathe von Damage State für Xbox One und PS4 entwickelt. Es handelt sich dabei um einen klassichen Shooter mit dicken Wummen und dem Kampf gegen die Dämonen. Wie das Ganze in Bewegung ausschaut, seht ihr in dem neuen Trailer dazu.

Scathe erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Kwalee