Neuer Sci-Fi Shooter SYNDUALITY angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt heute SYNDUALITY an, welches Teil des kürzlich angekündigten transmedialen Sci-Fi-Franchise, entwickelt von Game Studio, ist. SYNDUALITY ist ein Sci-Fi Shooter und spielt in einer dystopischen, futuristischen Welt, in der Menschen und KI’s koexistieren und kooperieren müssen, um zu überleben. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.



SYNDUALITY spielt im Jahr 2222. Jahre, nachdem ein mysteriöser, giftiger Regen genannt „The Tears of the New Moon“ fast die gesamte Menschheit auslöschte und deformierte Kreaturen, die die nun verbliebene Population unerbittlich jagen, erschuf. Die Menschheit war gezwungen im Untergrund zu leben, wo sie sich eine unterirdische Zufluchtsstelle namens Amasia erbauten. Dort stießen die Menschen auf Formen der Künstlichen Intelligenz und begannen mit diesen „Magus“ genannten KI’s zusammen zu arbeiten.



„SYNDUALITY ist ein Projekt, bei welchem wir es kaum erwarten können, dass Spielerinnen und Spieler Hand anlegen können.“ so Yosuke Futami, Producer bei Bandai Namco Entertainment Inc. „Wir arbeiten eng mit berühmten Designern wie z.B. Neco (Charakter Design), Ippei Gyoubu (Mechanisches Design), als auch mit dem Team von Game Studio zusammen, um einen Fun-Shooter zu entwickeln welcher einen starken Fokus auf Core Gameplay setzt und einen einzigartigen Fokus auf die Beziehung zwischen KI’s und Menschen. Diese Beziehung wächst zwischen den Spielerinnen und Spielern und ihren „Magus“ und hat direkten Einfluss auf das Gameplay sowie die Geschichte.“



Im Spiel übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle sogenannter „Drifter“, Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von AO-Kristallen verdienen, einer seltenen Ressource der Erde. Dort treffen sie auf Kreaturen, welche „Enders“ genannt werden. Die Spielerinnen und Spieler können sich jederzeit auf ihren „Magus“, einen KI-Partner, verlassen: Dieser unterstützt sie auf ihrem Abenteuer, in Kämpfen, bieten Hilfe an aber warnen sie auch. Mit der Zeit wächst auch die Verbindung zwischen den Spielerinnen und Spielern und der KI. Das Gameplay und der Kampf in SYNDUALITY findet mit frei personalisierbaren Fahrzeugen statt. Hier können Spielerinnen und Spieler etliche Modifizierungen von Aussehen bis Waffen-Loadouts vornehmen und dadurch ihren eigenen Spielstil unterstützen.

Quelle: BandaiNamco