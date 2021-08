Das Entwicklerstudio Frontier Foundry gibt an, dass der Koop-Plattformer Struggling (Switch) im September seinen Weg auf die Xbox One und PS4 finden wird. Gemeinsam gilt es ausgehungerten Ratten und Becken voller Müll auszweichen, um in der dystopischen Welt zu bestehen.

Struggling erscheint am 08.09.12 für Xbox One und PS4

Quelle: Frontier Foundry