Neuer Gods Will Fall DLC verfügbar XBU MrHyde am Mi, 19.05.2021, 11:00 Uhr

Mit „Valley of the Dormant Gods“ ist der erste kostenpflichtige DLC für das Action-RPG Gods Will Fall erhältlich. Der erste Teil des DLC beinhaltet einen neuen Gott, eine neue Waffenklasse sowie drei neue Fähigkeiten und Gegenstände. Weitere Infos zum Inhalt:



In diesem Reich voller schneebedeckter Berge machen sich mutige Krieger auf den Weg, um Yaltogguth, den furchterregenden Gott der Augen, zur Strecke zu bringen. Als hilfreich bei dieser schwierigen Aufgabe erweist sich die neue Krieger-Klasse „Brawler“ die mit tödlichen Panzerhandschuhen, einem blitzschnellen Kampfstil und der Fähigkeit, Gegner zu greifen, ohne sie zu betäuben, aufwartet. Darüber hinaus erhalten die Spieler weitere neue Fertigkeiten und Gegenstände für ihren Clan.



Die Geschichte von „Valley of the Dormant Gods“ Teil 1

Von seinem Thron auf dem Gipfel des Berges hat eine neue Bedrohung genau beobachtet, wie seine Brüder von furchtlosen Kriegern vom Erdboden getilgt wurden. Nun ist es für die Spieler an der Zeit, sich dieser Bedrohung zu stellen und eine neue Art von Krieger willkommen zu heißen. Bewaffnet mit tiefer Wut sowie Entschlossenheit und ausgerüstet mit tödlichen Panzerhandschuhen ist der „Brawler“ bestens geeignet, sich durch die Horden gegnerischer Vasallen zu schnetzeln. Mit seiner schieren Wildheit schnappt sich dieser Krieger seine Feinde nach Belieben und schleudert sie in den gähnenden Abgrund.

Features

• Ein neues Reich – In diesem Reich voll schneebedeckter Berge lauert eine neue Gefahr: Yaltogguth, der Gott der Augen.

• Eine neue Waffenklasse – Der „Brawler“, ausgerüstet mit Panzerhandschuhen.

• Drei neue Fertigkeiten – „Agile Warrior!, „Momentum of War“ und „Parry Master“

• Drei neue Gegenstände – „Blood Moss“, „Bone Quake“ und „War Paint“ sowie neue kosmetische Kleidungsstücke für die Krieger.

Quelle: Deep Silver