Neuer Gameplay Trailer zum Spiel Way of the Hunter
20.07.2022

Am 16. August wird Way of the Hunter für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 erscheinen, da wird es Zeit, weiter die Werbetrommel zu rühren. Der brandneue Gameplay Trailer zeigt euch Umgebungen, die Steuerung und natürlich viele Gameplay-Sequenzen.

Quelle: THQ Nordic