Neuer DLC erweitert Curious Expedition 2 XBU TNT2808 am Do, 23.06.2022, 15:15 Uhr

Ein neuer DLC ist für Curious Expedition 2 erschienen. Ab sofort könnt ihr euch in Shores of Taishi wieder in ein farbenfrohes, storylastiges Roguelike-Adventure stürzen. 5,99 € werden auf Xbox One und Co. abgerufen.

Neue Inhalte sind etwa ein neuer Inseltyp, neue Tiles, neue Spielmechanik rund ums Teleportieren und der neue Pfauen-Stamm. Weitere Infos könnt ihr dem Trailer entnehmen:

Quelle: Thunderful