Neuer DLC Aurora Shores für Way of the Hunter erhältlich

24.02.2023

Der Aurora Shores DLC für Way of the Hunter ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der Preis liegt bei 9,99 Euro. Beschützt die einzigartige Artenvielfalt von Alaska und erkundet die unberührte Art dieses unberührten Jagdgebietes, das keinem anderen auf der Welt gleicht. Von den höchsten Gipfel der Nianuk Erhebung bis zum erhabenen Aivuk-Regenwald hat diese faszinierende Wildnis Unglaubliches zu bieten.

Quelle: THQ Nordic