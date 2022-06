Neue Spielszenen aus System Shock im Trailer XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 17:45 Uhr

Das System Shock-Remake ist weiterhin in Entwicklung - wie ein neuer Gameplay-Trailer beweist. Wann das Spiel allerdings für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation erscheint, steht weiter in den Sternen.

Das Spiel ist ein vollwertiges Remake des bahnbrechenden Originals aus dem Jahr 1994, das kult gewordenes Gameplay mit brandneuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und völlig neuen Sounds und Musik kombiniert.

Die Entwickler bei Nightdive Studios haben sehr eng mit dem ursprünglichen System Shock Team zusammen gearbeitet – einschließlich der Synchronstimme von SHODAN – Terri Brosius, um sicherzustellen, dass das Remake seinem Ursprung treu bleibt und gleichzeitig neue Spieler für den Titel begeistert.

Die Spieler müssen sich mit einer Kombination aus Schleichen, Gerissenheit und futuristischen Waffen einen Weg durch die brandneuen Bereiche, Fallen, Rätsel und Geheimnisse der Citadel Station bahnen, um SHODAN zu erreichen. Ihnen gegenüber steht eine Armee von feindlichen und mutierten Kreaturen, die von SHODAN selbst erschaffen und gesteuert werden, und die die Spieler durch eine Kombination aus Schleichen, List und extremer Gewalt überwinden müssen.

System Shock kann ab sofort vorbestellt werden: für PC auf Steam, GOG und dem Epic Game Store; hier steht auch eine spielbare Demo zur Verfügung. Das Spiel wird für PS4/PS5 und Xbox S/X sowie Xbox One erscheinen.

Quelle: Koch Media