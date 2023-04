Neue Legende Ballistic kehrt in Apex Legends: Arsenal aus dem Ruhestand zurück XBU MrHyde am Mi, 26.04.2023, 19:00 Uhr

Electronic Arts und Respawn Entertainment enthüllen heute den neuen Trailer zu Apex Legends: Arsenal, der zeigt, was Spieler von der neuen Legende Ballistic erwarten können. Der Draufgänger kennt alle Tricks, die er braucht, um seinen Gegnern Manieren beizubringen.



Als sich sein Sohn für die gefährlichen Apex-Spiele qualifizierte, machte August dem Syndikat ein Angebot, das es nicht ablehnen konnte: „Nehmt mich an seiner Stelle“. Spielende werden Zeuge, wie der ultimative Star der einstigen Donnerkuppel-Spiele aus dem Ruhestand zurückkehrt.



Mehr Details zu Apex Legends: Arsenal werden kurz vor dem Launch des Updates am 09. Mai auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über die EA App und Steam bereitgestellt.

Quelle: Electronic Arts