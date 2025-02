Neue Infos zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land XBU MrHyde am Mo, 24.02.2025, 15:00 Uhr

KOEI TECMO Europe und Entwickler GUST haben neue Details zur Welt ihres kommenden JRPGs Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land veröffentlicht. Bevor sich Spieler gemeinsam mit Yumia auf eine abenteuerliche Reise über den Kontinent Aladiss begeben, können sie in einem brandneuen Trailer in die faszinierende Spielwelt eintauchen. Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC über Steam sowie – erstmals in der Geschichte der Reihe – für Xbox Series X|S und Xbox One.



In Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land übernehmen Spieler die Rolle der Alchemistin Yumia Liessfeldt, die sich dem Aladiss-Forschungsteam anschließt, um die Geheimnisse der Katastrophe zu entschlüsseln, die den einst blühenden Kontinent Aladiss zerstörte. Angeführt von Erhard und dem Orden von Eustella, setzt sich das Forschungsteam aus Wissenschaftlern, Abenteurern und Söldnern zusammen, die das gefallene Land erkunden. Gemeinsam reisen Yumia und ihre Freunde durch drei einzigartige Regionen des Kontinents, um die verborgenen Geheimnisse des einst mächtigen Aladissianischen Imperiums zu lüften.



Drei Regionen, unzählige Geheimnisse

Yumias Reise beginnt in der Ligneus-Region, wo das Forschungsteam seine erste Basis errichtet hat – weit entfernt von der einstigen Hauptstadt von Aladiss. Inmitten von weitläufigen Ebenen und dichten Wäldern erkundet Yumia verlassene Forschungsanlagen der damaligen Alchemisten. Besonders faszinierende Orte sind Arbors botanischer Garten sowie das mysteriöse 8. kaiserliche Laboratorium.



Für Pilzliebhaber bieten die Sivash-Lande ein einzigartiges Naturerlebnis, denn ihre Flora erinnert an gigantische Pilze. Hier trifft Yumia auf das halbhumanoide Volk der Welleks. Während ihrer Erkundung begegnet das Team außerdem den Neru, einer mysteriösen Monster-Rasse, die menschliche Sprache beherrscht und durch ihre schlanken Silhouetten und pilzartigen Schirme erkennbar ist. Besonders beeindruckend sind die Prezeskathedrale, das spirituelle Zentrum der Welleks, sowie die Ruinen der legendären Akademie zu Hermea.



Die dritte Region, die Auruma-Gefilde, ist ein einst florierendes Industriegebiet, das heute von Ruinen geprägt ist. Spieler erkunden unter anderem eine baumähnliche Metallstruktur und die Überreste eines Handelsbezirks mit einer alten Bahnstation. Ein weiteres zentrales Element ist der Mana-Erzeugungsofen, das frühere Forschungszentrum für die Nutzung von Mana in ganz Aladiss. In dieser Region trifft das Team zudem auf den geheimnisvollen Geni-Stamm, bekannt für seine federgeschmückten Körper und vogelartigen Schnäbel.

Mit seiner faszinierenden Welt, tiefgehenden Charakteren und neuen Gameplay-Elementen verspricht Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land ein unvergessliches RPG-Erlebnis für Fans der Serie und Neueinsteiger gleichermaßen.



Zusätzlich zur Standard-Edition können Spieler zwei spezielle physische Editionen vorbestellen: die PREMIUM BOX, die das Basisspiel, ein Artbook, ein Stoffposter im B3-Format mit Originalillustration, eine CD mit zusätzlichen Tracks und das exklusive Early-Access-Kostüm „Alchemistin an ihrem freien Tag“ für Yumia enthält. Die SPECIAL COLLECTION BOX enthält den gesamten Inhalt der PREMIUM BOX sowie ein Taschentuch im Stil des Aladiss-Forschungsteams, einen Wandteppich im Format A1 mit Originalillustration, ein Setvon 6 dekorativen Schlüsselanhängern, ein Set von 6 speziellen durchsichtigen Aktenordnern, einen speziellen Aufkleberbogen, Yumias kostbares Stofftier, eine offizielle Kurzgeschichte und ein begleitendes Übersetzungsheft.



Jeder, der bis zu zwei Wochen nach der Veröffentlichung das Spiel digital oder physisch erwirbt, erhält das Kostüm „Athlet der Erinnerungen“ für Yumia, das Kostüm „Schwebendes Objekt der Erinnerungen“ für Flammi und die einzigartige Ausrüstung „Trainingsgewicht am Handgelenk“.

Quelle: Koei Tecmo