Neue Informationen zu Remnant II XBU MrHyde am Mo, 20.03.2023, 15:00 Uhr

Gearbox Publishing und Gunfire Games haben einen Trailer für die Helfer-Archetypen-Klasse ihres kommenden Action-Survival-Shooters Remnant II veröffentlicht. Der Helfer-Archetyp spezialisiert sich auf Hundeangriffe und Teamwork, um Gegner auszuschalten. Spielerinnen können ihren treuen Hundebegleiter Gegner angreifen oder ablenken lassen. Das Hauptattribut der Helfer ermöglicht es ihrem Gefährten, sie selbst oder Teammitglieder wiederzubeleben. Die Archetypen-Eigenschaft verringert zudem den durch Eigenbeschuss erlittenen Schaden an allen Verbündeten und ihnen selbst. Remnant II erscheint im Sommer 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.



In Remnant II tauchen Spieler*innen tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus taktischem und frenetischem Fern- und Nahkampf erfordert, um gegen listige Gegner und mächtige Bosse zu bestehen. Spieler*innen können allein oder mit zwei Mitspieler*innen in den Kampf ziehen, um ihre Chancen zu verbessern und beängstigende Herausforderungen zu meistern. Jedes Mal, wenn Spieler*innen einen neuen Durchlauf von Remnant II starten, werden sie in eine völlig neue Welt transportiert, die eine Vielzahl an Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen bereithält. Diese dynamisch aufgebauten Level sorgen für einzigartige Spielerlebnisse, da Elemente organisch in die Welt und die Narrative eingewoben werden.



Ein aktualisiertes Archetypen-System bietet Spieler*innen mehr Flexibilität, ihren eigenen Spielstil zu entwickeln und ermöglicht es Gruppen, einzigartige passive Fähigkeiten und atemberaubende Kräfte im Koop-Modus besser aufeinander abzustimmen. Mehrere Archetypen können gemeinsam freigeschaltet, verbessert und für eine größere Vielfalt an Spielstilen ausgerüstet werden.

Quelle: Gearbox Publishing