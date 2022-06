Neue Features des Action-Adventures Sonic Frontiers bekannt XBU MrHyde am Mi, 29.06.2022, 14:00 Uhr

SEGA gibt neue Einblicke in das kommende Spiel Sonic Frontiers, darunter erste Eindrücke der Cyberspace-Bereiche des Spiels und die Titanen-Bosse. Sonic Frontiers ist ein neues, offenes Action-Abenteuer, bei dem Sonic die Bereiche der Starfall Islands frei erkunden kann, natürlich in dem von ihm gewohnten Tempo. Sonics neues Abenteuer in einer geheimnisvollen Zivilisation erscheint im Winter 2022 für PC und Konsolen.



Die weiteren Infos:



Zu Beginn von Sonics neuer Reise ist er mit seinen Freunden Amy und Tails unterwegs zu den Starfall Islands, auf der Suche nach Chaos Emeralds. Als sie sich den Inseln nähern, gerät ihr Flugzeug in Turbulenzen und sie werden in ein Dimensionsportal gesogen. Sonic wird von seinen Freunden getrennt und erwacht in einer merkwürdigen digitalen Welt: dem Cyberspace. Wie durch ein Wunder entkommt er dem Cyberspace und landet auf Kronos Island, einer der Starfall Islands. Hier befinden sich uralte Ruinen und zahlreiche seltsame Feinde. Nun liegt es an Sonic, Starfall Islands zu erkunden, seine Freunde wiederzufinden und die Geheimnisse um ihn herum zu untersuchen.



Starfall Islands

Die erste Insel, die Sonic erkundet, ist Kronos Island. Auf dieser Insel regnet es oft und die Landschaft besteht aus rauschenden Wasserfälle, üppigen Wäldern, Bergen und in der Luft schwebenden Türmen. In den überall auf der Insel verstreuten Ruinen scheinen uralte Bewohner zu leben: die Koco.



Cyberspace

Überall auf der Karte finden sich Eingänge zum Cyberspace, die von der uralten Zivilisation von Starfall Islands erbaut wurden. Sonic-Fans müssen Rätsel lösen und Herausforderungen bestehen, um an Zahnräder zu kommen die ihnen den Zugang zu Cyberspace-Leveln ermöglichen. Hier erwartet sie der traditionelle, rasante Plattformspaß. In jedem Cyberspace-Level müssen Herausforderungen bestanden werden, um an Modulschlüssel zu kommen und damit weiter im Spiel fortschreiten zu können.



Offener Plattformspaß

Spieler können durch die offenen Zonen rasen und die Inseln erkunden und dabei wann und wo sie möchten verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Atemberaubende Kämpfe, Rätsel, Nebenmissionen, Cyberspace und Unterhaltungen mit Charakteren – bei der Reihenfolge hat man freie Hand und diese kann ganz an den persönlichen Spielstil angepasst werden.

Spielwelt

Sonic Frontiers baut auf dem auf, was Fans aus traditionellen Sonic-Spielen kennen und lieben. Es verbindet lineare Level mit frei erkundbaren Umgebungen und schafft ein neues, actionreiches Sonic-Abenteuer. Die Weltkarte ist größer als je zuvor und gibt Sonic viel Platz zum Rennen und Erkunden. Je tiefer er in die Geheimnisse von Starfall Islands eintaucht, umso mehr verändert sich auch die Umgebung um ihn herum.



Kampfsystem

Sonics Kampfstil ist rasanter und fließender als je zuvor. Spieler können mit verschiedenen Steuerungen strategisch kämpfen und dabei Techniken wie Ausweichen, Parieren, Kontern und mehr kombinieren und zeigen, welche Fähigkeiten sie im Spielverlauf freigeschaltet haben. Wer es sich etwas einfacher machen möchte, kann den automatischen Modus des Spiels nutzen, in dem verschiedene Angriffs-Kombos mit einem Tastendruck möglich sind. Das schnelle und fließende Kampfsystem ist ein wahrer Genuss für alle Sonic-Fans.



Neue Fähigkeit: Cyberloop

Sonic lernt eine neue Fähigkeit, den Cyberloop. Hierbei zieht Sonic eine Spur aus Licht hinter sich her. Umschließt er Feinde, Gegenstände und Bereiche mit einen Cyberloop, kann er dessen verschiedene Effekte oder gar die Geheimnisse von Starfall Islands entdecken.



Rätsel

In den uralten Ruinen von Starfall Islands wartet verschiedene Rätsel darauf, gelöst zu werden. Dadurch erhält man Gegenstände, die Sonics Stärke und Abwehr verbessern, verborgene Teile der Karte aufdecken oder die Navigation über die Insel beschleunigen.



Spielstile

Beim ersten Start können Spieler wählen, auf welche von zwei Arten sie das Spiel erleben möchten: mehr Action oder mehr Tempo. Der Action-Stil bietet Hilfestellungen für ein genaueres Manövrieren über Plattformen und eignet sich für neue Sonic-Fans. Der Tempo-Stil ist rasanter und gut für Spieler, die bereits mit Sonic-Titeln vertraut sind.

Quelle: SEGA