Neue Details zu Age of Wonders 4

Paradox Interactive gibt Details für die zukünftigen Inhalte von Age of Wonders 4, den neuesten Teil der ikonischen Fantasy-Strategiespielserie der Triumph Studios, bekannt. Age of Wonders 4 wird am 2. Mai 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht und auch in einer Premium Edition für alle Plattformen erhältlich sein. Diese Premium Edition bietet den Spielern zusätzliche kosmetische Optionen sowie den Expansion Pass, der zwei kommende Content Packs und zwei künftige Erweiterungen enthält, zu einem gebündelten Rabatt. Ein neuer Story-Trailer, der heute veröffentlicht wurde, zeigt die Rückkehr der fürchterlichen Zaubererkönige, und ist wegbereitend für den anstehenden Launch.



Einen Blick auf die fantastischen Welten von Age of Wonders 4 kann man in folgendem Trailer werfen:

Quelle: Paradox Interactive