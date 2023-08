Neue Charaktere für TEKKEN 8 enthüllt XBU MrHyde am Do, 10.08.2023, 12:15 Uhr

TEKKEN 8 erhält einen komplett neuen Charakter, der bisher noch in keinem Teil der Reihe vorkam: Azucena. Außerdem kehrt Raven, der UN-Geheimagent, nach seinen Auftritten in TEKKEN 5 und TEKKEN 6 zurück.



Azucena ist eine MMA-Kämpferin aus Peru, die auch als die „Kaffee-Königin“ bekannt ist. Ihrer Familie, die Ortiz-Familie, gehört eine peruanische Kaffee-Plantage. Sie hat sich dazu entschieden, am The King of Iron Fist Tournament teilzunehmen, um die Ortiz-Farm zu bewerben. Azucena nutzt im Kampf Moves, die auf Mixed Martials Arts basieren sowie unkonventionelle Techniken wie den „Liberador“. Dabei begibt sie sich in eine Haltung, in der sie die Angriffe der Gegner nicht blockt, aber ihnen instinktiv ausweicht.



Nach seinem Verschwinden als Folge der Ereignisse in TEKKEN 6 hat sich Raven einem intensiven Training unterzogen und kommt noch stärker zu TEKKEN 8 zurück. Sein Kampfstil vereint Ninjutsu und kraftvolle Angriffe mit seiner einzigartigen Technik „Soul Field”. Auf diese Weise können Spielende mithilfe von Klonen und Teleportationen in der Kampfarena hervorstechen.

Quelle: BandaiNamco