Neue Apex Legends-Legende Lifeline enthüllt

Apex Legends hat eine Reihe an Trailern namens "Geschichten aus den Outlands". Neu in dieser Reihe ist nun "Familienangelegenheiten", der euch nebenbei die neue Legende Lifeline und ihren Weg vom rebellischen Teenager zur gefürchteten Kriegerin enthüllt.

Als Mitglied des Grenzlandkorps wollte Ajay Che ihre berüchtigte Familie von Kriegsprofiteuren hinter sich lassen. Aber wer helfen will, muss ab und an Grenzen überschreiten. Im neuen Trailer verbündet sie sich mit ihrem Kindheitsfreund Octavio Silva (alias Octane), um Medikamente zu beschaffen und alles zu tun, um den Tag zu retten.

Apex Legends ist ein Free-to-Play Helden-Shooter, in dem legendäre Charaktere am Rand des Grenzlandes um Ruhm und Reichtum kämpfen. Apex Legends ist kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Origin und Steam erhältlich.

Quelle: Electronic Arts