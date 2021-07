Neue Abenteuer warten in The Survivalists XBU TNT2808 am Do, 15.07.2021, 17:45 Uhr

Mit dem Expeditions Update, das heute unter anderem für die Xbox One erscheint, warten ganz neue Erlebnisse in The Survivalists auf uns. Neue Schmuckstücke, Quests, Haustiere und Taskmasters warten darauf, entdeckt zu werden.

Insgesamt 40 neue Schmuckstücke schaffen es in das Spiel, ihr könnt fortan auch vier zur selben Zeit ausrüsten. Das sorgt für mächtige Kombinationen, etwa Feuerschaden und Todesbomben oder Schilde und Schadensreduktionen. Auch vier neue Taskmasters könnt ihr auf den zufällig generierten Inseln antreffen. Sie bieten thematische Aufgaben an, die euch reich belohnen.

Fünf neue Haustiere gibt es ebenfalls zu bestaunen, ihr könnt Tiere aber auch neu hinzugefügte Muscheln und Insekten katalogisieren, starke Tiere jagen und eine neue Endgame-Insel mit bedrohlicheren Orklingen und Minibossen erkunden.

Quelle: Team17