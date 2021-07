Neue 8x8 Map lädt in PUBG ein XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 12:30 Uhr

Tapetenwechsel gefällig? Dann schaut doch mal in PlayerUnknown's Battlegrounds rein. Da erwartet euch nämlich ab heute, unter anderem auf der Xbox One, die neue Karte namens TAEGO. Und mit ihr finden gleich mehrere Neuerungen den Weg ins Spiel.

Neben der sehr offenen, herbstlichen Karte 8x8-Map TAEGO erwarten euch gleich zwei neue Waffen: die K2 und die MK12. Beide können ganz normal auf der Map gefunden werden. Bei der K2 handelt es sich um eine 5.56 Assault Rifle, die MK12 setzt auf die gleiche Munition, ist aber eine DMR.

Auch ein neues Auto steht zur Verfügung, der Hyundai Pony Coupe. Angelehnt an ein echtes Konzept aus dem Jahr 1974, könnt ihr so noch schneller über die Karte brettern. Das war es aber noch nicht mit den Neuerungen: ihr könnt ein sogenanntes Selbst-AED finden. Dabei handelt es sich um ein kleines Kit, das es euch ermöglicht, euch selbst wieder hochzuholen, solltet ihr ausgeknockt worden sein.

Und als wäre das noch nicht genug, gibt es jetzt eine Zweite-Chance-Mechanik. Was das bedeutet? Werdet ihr in der ersten Ringphase getötet, verfrachtet euch das Spiel in ein abgelegenes Gebiet der Karte. Könnt ihr euch dort gegen andere Spieler behaupten, könnt ihr in der dritten Ringphase wieder am Hauptspiel teilnehmen. Cool: Die Waffen, die ihr in dieser besonderen Phase aufsammelt, behaltet ihr beim Respawn.

Quelle: KRAFTON