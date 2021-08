NERF Legends für Xbox One angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 13.08.2021, 09:45 Uhr

Die Jungs von GameMill arbeiten an dem neuen Arena-Shooter NERF Legends. Der Titel soll Cross-Play unterstützen und bald im Oktober in Europa für Xbox One und Xbox Series auf den Mark kommen. In dem Spiel muss man sich in einer futuristischen Sci-Fi-Welt Horden von Robotergegnern und Bossen entgegenstellen, um zu überleben.

Quelle: GameMill Entertainment