Need for Speed Hot Pursuit Remastered bald Teil von EA Play XBU TNT2808 am Fr, 04.06.2021, 12:00 Uhr

Wenn ihr an Need for Speed denkt, welcher Serienableger kommt euch dann in den Sinn? Je nach Alter und Vorliebe dürfte es entweder Need for Speed Underground oder eben Need for Speed Hot Pursuit sein. Letzteres wurde von ein paar Jahren neu aufgelegt und kürzlich remastered.

Und nun wird Need for Speed Hot Pursuit Remastered Teil von EA Play. Ab dem 24. Juni könnt ihr dann ohne Aufpreis ein paar Runden im "Klassiker" drehen. Und falls ihr noch nicht wissen solltet: EA Play ist auch Teil des Xbox Game Pass! Falls ihr also Game Pass-Mitglied seid, könnt ihr ebenfalls bald die Straßen unsicher machen - wir wünschen euch viel Spaß dabei.

Quelle: Electronic Arts