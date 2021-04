Necromunda Hired Gun Enter the Hive Trailer erschienen Knuffte am Mi, 21.04.2021, 14:15 Uhr

Streum On Studio hat den Release-Termin für Necromunda: Hired Gun und einen neuen Trailer veröffentlicht, um euch das Warten zu erleichtern. Necromunda erscheint am 1. Juni 2021 für Xbox One und Series, PS4 und PS5 sowie PC.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Quelle: Focus Home Interactive