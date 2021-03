Necromunda: Hired Gun ballert Ende Juni drauf los XBU MrHyde am Di, 23.03.2021, 16:45 Uhr

Der schnelle Shooter Necromunda: Hired Gun von Focus Home Interactive und dem Streum On Studio wird am 30. Juni 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PS5 im Handel erscheinen. Die weiteren Infos:



Spieler jagen ihre Ziele, upgraden ihre Waffen und, dank bionischer Verbesserungen, auch sich selbst und streichen bei Erfolg das ausgesetzte Kopfgeld ein. Necromunda: Hired Gun ist ebenso schnell wie gnadenlos und bietet endlose Möglichkeiten, Feinde zu attackieren. Mithilfe von Wall-Runs, Doppelsprüngen und Greifhaken, die am Handgelenk montiert werden, können Spieler auf ihre Gegner zustürmen, sie entwaffnen oder ihnen ausweichen. Alles, vom Gehirn, über die Beine, bis hin zum tierischen Begleiter kann verbessert werden, indem die Kopfgelder für Upgrades eingesetzt werden.



Der Cyber-Mastiff ist der einzig wahre Begleiter – halb Hund, halb Roboter und bereit, im Austausch für Leckerlis zu töten. Er warnt vor Feinden, kann Gegner mit einem Biss in den Nacken sofort ausschalten und passt allzeit auf die Spieler auf. Im Gegenzug sollte er mit den besten Upgrades fit und gesund gehalten werden.

Quelle: Focus Home Interactive