My Singing Monsters Playground erscheint im November Amortis am Mi, 12.05.2021, 17:15 Uhr

In My Singing Monsters Playground übernehmen Spieler die Kontrolle über ihre Lieblingsmonster und nehmen an einem Turnier des Monster-Game-Wahnsinns teil! An verschiedenen Orten aus der Welt von My Singing Monsters können Spieler zum ersten Mal ihre Lieblingsinseln erkunden und sie in einer faszinierenden 3D-Welt zum Leben erwecken. Mit drei verschiedenen Modi und mehr als 20 Spielen ist My Singing Monsters Playground voller Spaß, den Freunde und Familien jeden Alters entdecken können.

▪ Tritt in zahlreichen Spielen in der Monsterwelt gegen Freunde und Familie an.

▪ Übernimm die Kontrolle über einige deiner Lieblingsfiguren aus der Welt von My Singing Monsters.

▪ Schließen Sie sich zusammen, um sich in 2-gegen-2-Spielen Ihrer Konkurrenz zu stellen, oder kämpfen Sie in kostenlosen Spielen um die Vorherrschaft der Solisten.

▪ Spielen Sie mit Freunden oder Solo in drei verschiedenen Spielmodi nach Ihren Wünschen: Partyturnier, Einzelspielerhandschuh oder Freispiel!

