My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer angekündigt XBU MrHyde am Mi, 09.03.2022, 14:15 Uhr

Die Xbox-Konsolen sind eher für Hardcore-Gamer gemacht, aber es gibt sie dennoch, die putzigen Spiele für Kids. Mit My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer wird in diesem Jahr ein weiteres Beispiel der familientauglichen Games für Xbox One und später als kostenloses Upgrade für Xbox Series X|S erscheinen. Die weiteren Infos und ein Trailer für euch:



Kräfte zu entdecken. Währenddessen lernen sie auch ihre Freunde kennen: die mutige Zipp, die kreative Izzy, den freundlichen Hitch und die selbstbewusste Pipp. Gemeinsam organisieren sie das beste Festival aller Zeiten.

Für zusätzlichen Spaß können Spielerinnen und Spieler ihre Ponys anpassen und im Party Modus zusammen Minispiele spielen.

Key Features von MY LITTLE PONY: EIN MARETIME BUCHT-ABENTEUER sind:

Entdecken einer reichen und interaktiven Welt voller Leben und Abenteuer

Die Magie von Equestria erforschen und seine verschiedenen Bewohner kennenlernen

Fünf lustige Minispiele im Einzelspieler-Modus oder mit Freundinnen und Freunden spielen

Erleben einer neuen und spannende Geschichte

Seit der Einführung des Spielzeugs im Jahr 1983 hat sich My Little Pony von einer Spielzeugikone in ein weltweites Unterhaltungsuniversum katapultiert. Im September 2021 startete My Little Pony: A New Generation auf Netflix und führte eine neue Generation von Ponys bei einer neuen Generation von Kindern ein. Der abendfüllende Film wurde bei seinem Start zur Nummer 1 unter den Kinderfilmen und erhielt das Common Sense Media Seal for Families. Der Film läutete eine neue Ära für die Marke ein, deren Schwerpunkt darauf liegt, die Kinder von heute zu inspirieren, das zu erforschen, auszudrücken und zu feiern, was sie einzigartig macht. Diese neue Generation Ponys hat ihre eigene, frische Spielzeuglinie und lizenzierte Produkte in verschiedenen Kategorien, mit einer Fülle von Inhalten, die im Jahr 2022 auf den Markt kommen werden. My Little Pony wurde in fast 200 Ländern ausgestrahlt und es wurden über 350 Episoden und drei Spielfilme produziert.

In frischem Look präsentieren sich die fünf liebenswerten Charaktere der neuen My Little Pony-Generation auch in der zauberhaften Spielzeuglinie von Hasbro (wie z.B. der Farbenspiel-Laterne, die wie im Film Licht an die Decke der Kinderzimmer projiziert) und weiteren Lizenzartikeln von namhaften Partnern. So gibt es unter anderem gemütliche Bettwäsche von Herding, Würfel Wecker und Kinderschmuck von Joy Toy, Bekleidung und Plüsch für die kleinen und großen Fans. Für das 2. Halbjahr 2022 sind zahlreiche weitere Neuheiten geplant.

Quelle: BandaiNamco