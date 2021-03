Murder Mystery Machine für Xbox One bestätigt XBU ringdrossel am Di, 16.03.2021, 09:30 Uhr

Die Verantwortlichen bei Microids geben an, dass das Detektiv-Adventure Murder Mystery Machine sich unter anderem für Xbox One in Arbeit befindet. Kern des Spiels ist das Aufdecken von Geheimnissen mit den Kommissarean Cassandra Clarke und Nate Houston, die selbst immer weiter in einen Fall involviert werden.Murder Mystery Machine

Murder Mystery Machine erscheint 2021 für Xbox One und PS4

Quelle: Microids