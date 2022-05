Multiplayer-Shooter Off The Grid für 2023 geplant XBU MrHyde am Mo, 09.05.2022, 13:00 Uhr

Wie Gunzilla Games mitteilte, arbeitet man einem neuen Shooter-Titel. Off The Grid ist ein Battle Royale Third-Person Spiel, welches in 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll. Bis zu 150 Spielern sollen in dem Cyberpunk-Setting gleichzeitig in packende Matches antreten können. Hier gibt es einen ersten Teaser.

Quelle: Gunzilla Games