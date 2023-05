Multiplayer-Kriegsspiel WARLANDER bietet Crossplay

Das kostenlose Third-Person-Online-Multiplayer-Kriegsspiel Warlander für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Es kommt mit voller Crossplay-Fähigkeit auf allen Plattformen, einschließlich PC.



Warlander bietet ein neues Genre des kompetitiven Spiels, eine Mischung aus Hack-and-Slash, Shooter und Strategie mit bis zu 100 Spielern, die in fünf Armeen aufgeteilt sind und das Ziel haben, die Burgen der anderen zu zerstören. Mit drei verschiedenen Klassen: dem Krieger, dem Magier oder dem Kleriker können die Spieler ihren bevorzugten Spielstil wählen, einschließlich der Verwendung von Katapulten, Belagerungstürmen, Rammböcken und katastrophalen Götzen, die das Blatt der Schlacht wenden oder den Sieg sichern können.



„Warlander ist auf dem PC erschienen und wurde von Fans und neuen Soldaten gleichermaßen begeistert aufgenommen. Das Feedback und die Unterstützung, die wir erhalten haben, haben unsere Erwartungen übertroffen, und wir freuen uns sehr, dass wir nun auch PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Spieler durch Crossplay mit einbeziehen können. Egal, auf welcher der drei Plattformen ihr spielt, bildet Armeen mit euren Freunden und nehmt an den 100-Spieler-Schlachten teil." - sagt Yoichi Take, Game Director und Präsident von Toylogic



Saison 1 des fortlaufenden Inhaltsplans des Spiels wird gleichzeitig auf allen Plattformen starten und neue Rüstungsskins, neue Waffen, neue Embleme, neue Titel und mehr enthalten. Warlander wird außerdem regelmäßig Patches, Bugfixes und Feature-Updates erhalten.

Quelle: PLAION