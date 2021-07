MouseBot: Escape From CatLab erscheint in wenigen Tagen XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 18:00 Uhr

Keine Woche mehr, dann erscheint auch schon MouseBot: Escape From CatLab, unter anderem für die Xbox One. Genauer gesagt ist es schon am 21. Juli soweit. Was euch für rund fünf Euro erwartet, fassen wir für euch zusammen.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen Action-Platformer und ein Remaster. Darin enthalten sind 20 neue Labyrinthe, ein superschneller Arcade-Modus und neue Level-Ziele sowie Erfolge. Auf der Xbox One X könnt ihr außerdem performancetechnisch 4K und 60 FPS erwarten.

Im Spiel müssen wir MouseBot durch verschiedene Labyrinthe voller mechanischer Fallen führen, die von den fiesen Katzen-Wissenschaftlern von CatLab erbaut wurden. Unser Ziel: Käse. Unsere Reflexe, Skills und Timing sind gefragt, wenn wir etwa dem riesigen metallenen Kitty Krusher ausweichen, über den mäusezermalmenden Roller Gaters springen oder Minen, Lasern oder Säurebecken ausweichen, um Käse und Freiheit zu erlangen.

Diese Features erwarten euch:

88 herausfordernde Labyrinthe , gefüllt mit Fallen und Hindernissen.

, gefüllt mit Fallen und Hindernissen. Wahnwitzige Cartoon-Zerstörungen ! Versucht, nicht zerdrückt, zertreten, geschockt oder in Stücke gesprengt zu werden.

! Versucht, nicht zerdrückt, zertreten, geschockt oder in Stücke gesprengt zu werden. Schaltet neue Fähigkeiten frei! Rennt, springt und verwandelt euch für Land und Wasser!

frei! Rennt, springt und verwandelt euch für Land und Wasser! Sammelt epische Haufen an Käse !

! Gewinnt neue Skins und Zubehör, um euern MouseBot anzupassen!

und Zubehör, um euern MouseBot anzupassen! Schaltet den extra-schnellen, extra-ruchlosen Arcade-Modus frei.

Quelle: Vector Unit