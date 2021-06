Mount & Blade II: Bannerlord erscheint dank Abkommen physisch XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 10:00 Uhr

Wer steigt nicht gerne in den Rängen mittelalterlicher Gesellschaften auf? In Mount & Blade II: Bannerlord könnt ihr genau das - und das nicht nur digital. Denn durch ein Abkommen zwischen Prime Matter und TaleWorlds wird das Spiel sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen in einer physischen Version erscheinen.

Das Action-RPG mit Sandbox- und Strategie-Elementen entführt euch ins Mittelalter. Nach dem Zusammenbruch eines mächtigen Imperiums, ist es nun an euch, einen Clan zu gründen und Krieg, Handel und politische Geschäfte in die eigenen Hand zu nehmen. Hierfür sammelt ihr Truppen, stellt eine Armee auf und kommandiert sie in die Schlacht. Ihr werdet in Echtzeit an diesen epischen, großen Schlachten und Belagerungen an der Seite euer Kämpfer teilnehmen.

Ein genaues Releasedatum ist uns leider nicht bekannt, mit etwas Glück könnte es noch in dieses Jahr fallen.

Quelle: Koch Media