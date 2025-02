MotoGP 25 erscheint Ende April XBU MrHyde am Do, 27.02.2025, 16:15 Uhr

Milestone und MotoGP haben heute MotoGP 25 angekündigt. Das offizielle MotoGP-Videospiel enthält alle Fahrer und Strecken der Saison 2025 der MotoGP sowie der Moto2 und Moto3. Der Racing-Kalender 2025 wird um neue Strecken erweitert, die für noch intensivere Rennen rund um den Globus sorgen: das legendäre Brünn in Tschechien, das nach fünf Jahren zurückkehrt, und der neue Balaton Park in Ungarn. MotoGP 25 erscheint am 30. April 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Game Store.



Die weiteren Details der Macher:



Technische Fähigkeiten, mentale Stärke und große Leidenschaft sind die wichtigsten Zutaten für jeden MotoGP™-Fahrer, der in diesem Sport einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte. Diese Mischung von Eigenschaften lässt sich als „Heart of Racing“ zusammenfassen. Dies ist das Konzept hinter dem neuen MotoGP™25, das all diese Elemente vereint, um den Fans das bisher umfassendste virtuelle MotoGP™-Erlebnis zu bieten.



Das brandneue Feature der „Training Sessions“ ist eine der größten Neuerungen. Genau wie echte Fahrer haben die Spieler die Möglichkeit, ohne Konkurrenz zu fahren und ihre Fähigkeiten in den Disziplinen Motard, Flat Track und Minibikes zu verbessern, wobei sie spezielle Herausforderungen auf Originalstrecken in malerischen Umgebungen erleben.



Zudem ermöglicht das neue MotoGP™25 allen Spielern, ihre Rennleidenschaft mit der neuen „Arcade Experience“ auszuleben, einer vereinfachten Rennerfahrung. Diese Option bietet einen leichteren Zugang für alle, die mit Motorradsimulationen weniger vertraut sind und ist in allen Spielmodi und bei allen Motorradtypen verfügbar.



MotoGP™25 besticht nicht nur durch die realistische Fahrphysik sondern auch durch den detailreichen Look dank Unreal Engine 5 und dem authentischen Motorradsound, der mit Live-Aufnahmen der Originalmotorräder erstellt wurde.

Der Fahrermarkt und die FIM MotoGP™ Stewards, die im vorherigen Spiel bereits viele Fans gefunden haben, sind zurück. Und das ist noch nicht alles: Ein neues Motorrad-Entwicklungssystem gibt den Spielern mehr Kontrolle über die Evolution ihrer Motorräder im Laufe der Saison und es gilt, soziale Kontakte im Fahrerlager zu pflegen, um die Fans noch tiefer in das Leben eines echten Fahrers zu versetzen.



Wer gegen Kontrahenten aus der ganzen Welt antreten will, kann dies dank Cross-Play* plattformübergreifend tun. Zudem sorgen die neuen Ranglistenrennen für Nervenkitzel, weil man Spieler besiegen muss, die auf der gleichen Erfahrungsstufe stehen wie man selbst. Außerdem kehrt die LiveGP-Meisterschaft* mit neuen Herausforderungen zurück und der lokale Splitscreen-Modus für zwei Spieler ist die perfekte Wahl, um rasante Rennen auf dem heimischen Sofa auszutragen.



Einmal mehr kann die Community ihrer Kreativität mit den Game-Editoren freien Lauf lassen. Angefangen beim Helm-Editor - bei dem das Design eines Spielers sogar zu einem echten Helm wurde, den Maverick Viñales beim San Marino GP im vergangenen September trug - bis hin zu Rennnummer, Butt Patch, Sticker-Editor und den neuen Podiums-Emotes. Jeder kann seinen virtuellen Fahrer personalisieren und seine Kreationen über verschiedene Plattformen* mit der Welt teilen.

Quelle: Milestone S.r.l.