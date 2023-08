Mortal Kombat 1 zeigt General Shao und Sindel XBU MrHyde am Mi, 23.08.2023, 15:00 Uhr

Warner Bros. Games enthüllte im Rahmen der Opening Night General Shao und Sindel, die neuesten spielbaren Hauptcharaktere für Mortal Kombat 1. Die zwei neuen Charaktere werden in einem neuen Trailer mit dem Titel „Rulers of Outworld“ vorgestellt, der einen ersten Blick auf Gameplay und Handlungselemente bietet.



Als oberster Herrscher über die Armee von Outworld hat General Shao die Treue zu seinem Reich durch unzählige Siege in Schlachten bewiesen. Er besitzt einen Kampfstil, der seine Feinde mit überwältigender Stärke und eisernem Willen dominiert. Sindel ist die Herrscherin von Outworld, die ihre Familie und ihr Reich verteidigt, indem sie ihre Feinde mit ihrem mystischem Haar, ihren durchdringenden Schreien und ihrer Levitationskraft in die Knie zwingt.



Darüber hinaus sind im Video Motaro und Shujinko als neuer Kameo-Kämpfer zu sehen, die während ihrer Kämpfe ein breites Spektrum an unterstützenden Techniken einsetzen können.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Warner Bros. Games