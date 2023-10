Mortal Kombat 1 Teaser zeigt Omni-Man aus Invincible XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 12:55 Uhr

Warner Bros. Games veröffentlicht einen neuen Mortal Kombat 1 Trailer, der zum ersten Mal Gast-Fighter Omni-Man zeigt. Inspiriert von der animierten Serie und dem gleichnamigen Comic sowie der Stimme von J. K. Simmons demonstriert Omni-Man in Mortal Kombat 1 seine Fähigkeiten und sein Moveset. Er wird im November 2023 zusammen mit Kameo-Fighter Tremor, der auch im Video zu sehen ist, als erster spielbarer Charakter im Kombat Pack erhältlich sein.



Das Mortal Kombat 1 Kombat Pack beinhaltet einen Charakter-Skin für Johnny Cage, dessen Stimme und Aussehen von Schauspieler und Kampfkünstler Jean-Claude Van Damme inspiriert ist (jetzt verfügbar); des Weiteren gibt es drei neue Mortal Kombat Charaktere – Quan Chi (Winter 2023/2024), Ermac (Frühling 2024) und Takeda Takahashi (Sommer 2024); drei neue Gastkämpfer – Omni-Man (November 2023), Peacemaker aus DCs The Suicide Squad & der Serie Peacemaker (Winter 2023/2024) und Homelander aus der Serie The Boys (Frühling 2024); eine Woche Early Access zu allen spielbaren Charakteren; und fünf neue Kameo-Fighter – Tremor (November 2023), zusammen mit Ferra, Johnny Cage, Khameleon, und Mavado (Veröffentlichungen stehen noch aus).

Quelle: Warner Bros. Games