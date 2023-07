Mortal Kombat 1: Smoke und Rain prügeln sich durch den neuen Trailer XBU ringdrossel am Fr, 07.07.2023, 09:45 Uhr

Die NetherRealm Studios geben an, dass die beiden Charaktere Smoke and Rain als spielbare Charaktere ihren Weg in das kommende Prügelspiel Mortal Kombat 1 finden werden. Zusätzlich dazu werden Sektor, Frost, Cyrax und Scorpion als sogenannte "Kameo Kämpfer" vorgerstellt. Wie das Ganze in Action aussieht, erfahrt ihr in dem neuen Trailer dazu.

Quelle: Warner Bros. Games