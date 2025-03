Morkull Ragast's Rage stürmt auf die Konsolen los XBU ringdrossel am Fr, 07.03.2025, 10:00 Uhr

Morkull Ragast's Rage bringt ab sofort göttliches Chaos auf eure Bildschirme. Der 2D-Action-Plattformer von SelectaPlay und Disaster Games lässt euch in die Rolle von Morkull schlüpfen, dem Gott des Todes und der Dunkelheit, der aus dem Ragast entkommen will, um seine teuflischen Pläne weltweit umzusetzen. Wie das ganze in bewegten Bilder ausschaut, seht ihr im neuen Trailer dazu.

Das Besondere: Morkull weiß, dass er ein Charakter in einem Videospiel ist und bricht regelmäßig die vierte Wand, um direkt mit euch zu kommunizieren. Mit seiner charismatischen Persönlichkeit, jeder Menge Humor und Popkultur-Referenzen sorgt er für eine unterhaltsame Atmosphäre während eures Abenteuers.

Zu den Highlights zählen:

Handgezeichnete Animation - Frame für Frame traditionell animiert, inspiriert von klassischen Zeichentrickfilmen

- Frame für Frame traditionell animiert, inspiriert von klassischen Zeichentrickfilmen Umfangreiches Kampfsystem - Nutzt Morkulls göttliche Kräfte mit verschiedenen Kombos und Fähigkeiten

- Nutzt Morkulls göttliche Kräfte mit verschiedenen Kombos und Fähigkeiten Humorvolle Interaktionen - Ständige Kommunikation zwischen Charakter und Spieler

Wer vor dem Kauf reinschnuppern möchte: Eine kostenlose Demo ist für PC, PlayStation und Nintendo Switch verfügbar.

Quelle: SelectaPlay