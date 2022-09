Moonscars jetzt auf der Xbox spielen XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 09:15 Uhr

Humble Games und der in Moldawien ansässige Indie-Entwickler Black Mermaid haben bekannt gegeben, dass ihr 2D-Plattform-Slasher Moonscars im Souls-Stil jetzt für PC, Win10, Xbox One, PlayStation 5, PS4 4 und Nintendo Switch erhältlich ist. Darüber hinaus ist das Spiel auch über Humble Choice und im Xbox Game Pass erhältlich.



Anlässlich der Veröffentlichung hat das Team einen Launch-Trailer herausgebracht, den wir hier für euch in die News gepackt haben.



In Moonscars werden die Spieler auf harte Proben gestellt, während sie versuchen, die Geheimnisse der Welt von Irma der Grauen, der Protagonistin des Spiels, zu ergründen suchen. Jeder Tod bedeutet eine gelernte Lektion und mit jeder Herausforderung werden neue Wahrheiten ans Licht kommen. In der Rolle der grimmigen Lehmkriegerin Irma müssen sie ihre Kampffähigkeiten bis an die Grenzen ausreizen und neue Fähigkeiten erlernen, um in einer unbarmherzigen, nichtlinearen 2D-Welt zu bestehen. Im Kampf gegen die unerbittliche, zerstörerische Finsternis und ihre grausame Herrin, den Mond, muss Irma ihren Schöpfer finden und das Geheimnis ihrer Existenz lüften.

Quelle: Humble Games