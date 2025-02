Moonlighter 2 zeigt neues Gameplay in ID@Xbox-Showcase XBU ringdrossel am Fr, 28.02.2025, 10:30 Uhr

Moonlighter 2: The Endless Vault präsentiert frisches Gameplay-Material! 11 bit studios und Digital Sun haben im Rahmen des ID@Xbox-Showcases während des IGN Fan Fests einen neuen Trailer veröffentlicht, der Einblicke in verschiedene Spielmechaniken und Biome gewährt. Im neuen Video könnt ihr die spannende Mischung aus Shopkeeper-Simulation und Action-RPG bestaunen:

Nachdem Moonlighter 2 bereits im Dezember beim PC Gaming Show Most Wanted 2024 angekündigt wurde, erhalten Fans nun einen tieferen Einblick in die Fortsetzung des beliebten Action-RPGs von 2019.

In Moonlighter 2: The Endless Vault schlüpft ihr wieder in die Rolle von Will, der tagsüber seinen Laden betreibt und nachts auf Abenteuer auszieht. Will und seine Gefährten finden sich im mysteriösen Dorf Tresna in einer fremden Dimension wieder und müssen sowohl Handel als auch Kampf meistern, um nach Hause zurückzukehren.

Das Spiel bietet:

Dorfentwicklung – Investiert in Tresnas Aufbau, unterstützt lokale Geschäfte und schaltet neue Möglichkeiten frei

– Investiert in Tresnas Aufbau, unterstützt lokale Geschäfte und schaltet neue Möglichkeiten frei Schatzsuche – Sammelt wertvolle Beute in gefährlichen Dungeons mit steigendem Schwierigkeitsgrad

– Sammelt wertvolle Beute in gefährlichen Dungeons mit steigendem Schwierigkeitsgrad Ladenmanagement – Verwandelt eure hart erkämpfte Beute in Profit durch geschicktes Handeln und Ladendekorationen

Quelle: 11 bit studios